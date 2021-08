Le Dolce vita e Riccardo Fogli ospiti d'eccezione delle Albe in controluce di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:41 - 01 Agosto 2021

Foto Daniele Casalboni.

Lo spettacolo dell’alba sul mare di Riccione è stata la splendida cornice di domenica del secondo appuntamento sulla spiaggia di “Albe in controluce” con il trio di voci femminili “ Le Dolce Vita “ e di un ospite d’eccezione, Riccardo Fogli. Il gruppo vocale de Le Dolce Vita, novità assoluta nel panorama musicale italiano, ha proposto musica pop e musica classica sperimentando celebri arie da camera europea e classici del genere rock sinfonico. Ad incantare il pubblico era presente il frontman e bassista dei Pooh, Riccardo Fogli, che dopo essersi esibito in un viaggio nella grande musica italiana, è stato intervistato dalle telecamere di Rai 1 “Estate in diretta”.