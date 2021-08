FOTO La Romagna è tra le mete dell'estate italiana: Pink Week, bilancio da sorrisoni

Attualità

Rimini

| 14:32 - 01 Agosto 2021

Da Cattolica a Comacchio, passando per tutto l’entroterra fino all’Appennino, la Pink Week ha offerto al suo pubblico sorrisi ed emozioni grazie al ricco calendario di eventi: oltre 160 in un’intera settimana – Ancora una volta, con il “Capodanno dell’Estate Italiana”, la Romagna si conferma la terra del sorriso - L’Assessore Regionale al Turismo Corsini: “abbiamo saputo reagire e adattare il format senza snaturarlo per garantire alle persone quella leggerezza che da sempre ci caratterizza senza mai abbassare la guardia.” – Il Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini Andrea Gnassi: “Solo la Romagna ha saputo costruire un progetto così ampio e diffuso da permettere a tante persone di vivere attimi di spensieratezza in totale sicurezza. Abbiamo dimostrato che gli eventi, se ben gestiti, possono essere momenti di rinascita” – Soddisfazione e plauso all’iniziativa da parte dei Sindaci romagnoli



La Pink Week del sorriso ha colorato di rosa tutta la Romagna, dall’entroterra alla costa, facendo emergere la vocazione ospitale e accogliente di questa terra, capace di unire organizzazione, sicurezza e divertimento. A conferma del successo della 16a edizione, il tasso di riempimento degli alberghi, che ha sfiorato il 100% in un periodo sicuramente già di grande affluenza, e gli accessi ai caselli autostradali, che hanno fatto registrare incrementi del +10% rispetto alla buona performance dello stesso weekend del 2020.



Sono stati oltre 160 gli eventi della settimana rosa: musica declinata in tutti i ritmi e generi, dal liscio al folk, dal pop al rock, senza dimenticare la classica e le sperimentazioni; cantastorie e burattini per i bambini; degustazioni, salotti e visite guidate esperienziali per famiglie, cittadini e turisti, attività sportive, showcase e appuntamenti per giovani, anche giovanissimi.



Pubblico distanziato, ordinato e ligio alle indicazioni, davanti ai palchi all’aperto, ai palcoscenici allestiti nelle piazze e nelle arene, con i teli sulle spiagge per i concerti all’alba o nei prati al tramonto. Mantenendo la distanza fisica e regalandosi “finalmente un sorriso”, un attimo di leggerezza dall’alba al tramonto ed in una notte che non è mai stata così rosa.



«Da due anni la Notte Rosa “convive” con un “ospite” indesiderato - sottolinea l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - ma, come la Romagna ha dimostrato in più di un’occasione, abbiamo saputo reagire e adattare il format senza snaturarlo per garantire alle persone quella leggerezza che da sempre ci caratterizza e che mai come quest’anno era necessaria. Leggerezza sì, ma senza mai abbassare la guardia o sottovalutare il Covid. Questo territorio dispone di palcoscenici di singolare bellezza, dalle Saline di Cervia ai borghi dell’entroterra, dalle spiagge all’alba e al tramonto al Parco delle Foreste Casentinesi, e lavoreremo per dar loro ancora più risalto nelle prossime edizioni, con appuntamenti dedicati al food e alla cultura».



«La Notte Rosa è da 16 anni la festa dell’estate, un momento di convivialità e di leggerezza –commenta il presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini Andrea Gnassi - una parte importante di una strategia ideata e voluta dalla Regione, da Visit Romagna e dai Comuni della Romagna. La Pink Week si è riconfermata l’occasione per stare insieme e per godere di iniziative molto diverse le une dalle altre, ma accumunate dalle grandi emozioni che tutte hanno saputo evocare. Finalmente un sorriso, il claim di quest'anno per una proposta per tutti, ricca di allegria e voglia di godere della spiaggia, dei giardini e dei borghi: la Romagna ha saputo costruire un progetto così ampio e diffuso da permettere a tante persone di vivere attimi di spensieratezza in totale sicurezza. Con la Settimana Rosa abbiamo dimostrato che gli eventi, se ben gestiti, possono essere momenti di rinascita e spensieratezza, le persone hanno voglia di stare insieme e di condividere piccoli grandi momenti di gioia. Abbiamo dimostrato che La Notte Rosa è davvero un evento unico in Italia, capace di adattarsi ai cambiamenti sprigionando lo stesso entusiasmo della prima edizione. Il nuovo format con spettacoli ed iniziative diffuse nel tempo e nello spazio è piaciuto al pubblico che ne ha apprezzato la varietà e la rilassatezza, un test per fare importanti valutazioni anche per i prossimi anni».