Rimini, sorpreso a spacciare cocaina: in casa aveva 20 grammi di droga, arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 01 Agosto 2021

Cocaina.

Nella notte i militari del NOR – Sezione Operativa hanno tratto in arresto un cittadino albanese 26enne domiciliato a Rimini. Il giovane è stato sorpreso la sera della “Notte Rosa” nella zona di Miramare mentre cedeva quattro dosi di cocaina a due tossicodipendenti del luogo, in cambio di 70 euro a dose. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire e porre sotto sequestro altri 20 grammi circa di cocaina e oltre 7.500 euro, ritenuto provento della fiorente attività di spaccio. I due acquirenti sono stati invece segnalati alla Prefettura per uso stupefacenti. L’arrestato è stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e all’ammenda di 2.666,66 euro con il beneficio della pena sospesa.