Problemi su linee e connessioni, il servizio di chiamata in tempo reale Shuttle Mare temporaneamente sospeso

Rimini

| 12:00 - 01 Agosto 2021

Shuttle Mare.

Alcuni problemi sulle linee telefoniche e le connessioni internet stanno generando in queste ore l’impossibilità di utilizzare il servizio ShuttleMare, il trasporto gratuito attivato in collaborazione con la App Shotl per trasportare le persone al mare.

Sono regolarmente in funzione le navette per soddisfare le prenotazioni trasmesse fino alle 16.00 di ieri, sabato. Tramite App sono stati diffusi messaggi sullo stop temporaneo del servizio che si spera possa riprendere in breve tempo.

Start Romagna è impegnata a sollecitare un rapido ripristino delle linee affinché il servizio possa tornare quanto prima regolare. Sarà premura dell’azienda tramite il proprio sito aggiornare sulla soluzione del problema. Le comunicazioni sono disponibili anche sulla App Shotl.