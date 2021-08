Riccione, furti e danneggiamenti, pioggia di denunce nella notte

Cronaca

Riccione

| 11:26 - 01 Agosto 2021

Diciassettenne denunciato per furto con strappo.

Pioggia di denunce nella nottata tra sabato e domenica a Riccione: i carabinieri hanno fermato per un controllo un 19enne di Gubbio e un coetaneo di Carpi. I due giovani hanno però reagito male facendo resistenza: per loro è scatta la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sempre nella notte i carabinieri della Stazione di Riccione hanno individuato un minorenne di Fidenza, resosi poco prima responsabile del furto con strappo di una collanina ai danni di un giovane turista. Il minore è stato denunciato a piede libero.

Denunciato anche un 21 enne della provincia di Varese, sorpreso mentre era intento a danneggiare la porta d’accesso di un esercizio pubblico di Viale Dante di Riccione.