Riccione, danni alle auto in sosta, calci e pugni ai carabinieri: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:08 - 01 Agosto 2021

Un controllo dei carabinieri di Riccione.

Notte folle per un cittadino svizzero a Riccione, finito in arresto per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri sono stati allertati circa la presenza di un uomo che, in stato di agitazione, probabilmente a causa dell’alcol o di altre sostanze, stava danneggiando le auto in sosta in viale D’Annunzio, oltre a infastidire i passanti. All’arrivo dei militari, l’uomo ha reagito violentemente colpendoli con calci e pugni, è stato bloccato non senza difficoltà e tratto in arresto.