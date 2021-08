Coppia in vacanza per spacciare: in albergo oltre 10 grammi di cocaina, arrestati Entrambi residenti a Parma, erano in hotel a Cattolica

Cronaca Cattolica | 10:58 - 01 Agosto 2021 La droga sequestrata. Sorpresi mentre spacciano cocaina finiscono in manette: è accaduto a Cattolica la scorsa serata. Si tratta di un cittadino tunisino e di una italiana, entrambi residenti a Parma. I carabinieri non hanno esitato a bloccare uno di loro mentre cedeva una dose di cocaina a un turista. La successiva perquisizione effettuata nella camera d'albergo occupata dalla coppia ha permesso di rinvenire altri 10 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una considerevole somma in denaro contante.