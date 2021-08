VIDEO Ecco il capriolo a spasso per l'aeroporto di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:28 - 01 Agosto 2021

Un video potrebbe chiudere definitivamente e con un lieto fine la vicenda dei caprioli dell’aeroporto di Rimini. Le immagini, girate da un vicino abitante della zona, mostrano l’animale effettuare movimenti sempre nelle stesse ore e sapere come agire nelle ricerche è fondamentale, secondo gli esperti. Nelle operazioni di recupero sarà utilizzato anche un drone.



Il capriolo, insieme al suo cucciolo, da diverso tempo rappresenta un vero e proprio pericolo per l’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini-San Marino, ha più volte messo a rischio i decolli e gli atterraggi dei velivoli. Era tutto programmato per un abbattimento lo scorso mese di giugno a causa dell’impossibilità di catturarlo vivo, fortunatamente l’animale è stato graziato dopo l’intervento degli animalisti, che hanno manifestato fuori dallo scalo. Tuttavia l’ipotesi dell’abbattimento era rimasta la più probabile pena la chiusura dell’aeroporto. Anche il presidente della provincia Riziero Santi, dopo vari tentativi di mediazione, aveva dovuto arrendersi e cedere le responsabilità alle autorità di sicurezza aeroportuale, regionale e provinciale, le quali per agire in base ai protocolli previsti dalle leggi vigenti. Ora però gli esperti potrebbero avvalersi del video per le loro ricerche.