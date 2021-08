Frontale tra due auto a San Giovanni in Marignano, un ferito grave

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 08:55 - 01 Agosto 2021

Incidente frontale intorno alle 6.45 a San Giovanni in Marignano, in via Montalbano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate frontalmente due vetture. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Sala Operativa ha inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'autoambulanza. Due le persone che sono rimaste ferite, una in maniera lieve e una, invece, in maniera più seria, quest'ultima trasportata all'ospedale "Bufalini" di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti a supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale.