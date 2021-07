Moto, CIV: Pirro torna alla vittoria nello spettacolo della Racing Night

Sport

Misano Adriatico

| 01:50 - 01 Agosto 2021



Nella notte di Misano sono stati i fari della Ducati Barni Racing di Pirro a sfrecciare davanti a tutti. Il pluricampione italiano è tornato alla vittoria nella Racing Night ELF CIV. Atmosfera magica in pista, con la notte che avvolge pian piano tutto il paddock, le luci che illuminano l'asfalto del Misano World Circuit e i fari delle SBK ELF CIV che disegnano traiettorie quasi magiche tra i cordoli. In gara è stata grande bagarre tra Alessandro Delbianco (Honda DMR Racing) e Michele Pirro, con il primo a lungo in testa e una parte finale di gara dove più volte ha provato a resistere all'attacco di Pirro, salvo doversi arrendere nel finale. Delbianco che, penalizzato di due secondi per track limit, è stato costretto a cedere la piazza d'onore a Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos Racing), che ha chiuso a 3.508 secondi di distacco da Pirro. In classifica generale Pirro è in vetta con 170 p. davanti a Zanetti con 115 e Vitali (quarto in gara) con 88 p.

In serata c'è stata l'assegnazione del casco rosa realizzato da Airoh, messo in palio in una lotteria il cui ricavato, ottenuto dalla vendita dei biglietti, sarà totalmente destinato a sostenere la ricerca per le cure del tumore al seno. Attività portata avanti da Maria Herrera e sposata da Airoh. Herrera che, prima del via della gara della Women's European Cup, ha fatto un giro di pista con la moto elettrica Energica.