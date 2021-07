Moto, CIV: a Misano trionfo di Bertelle (Moto3) e Caricasulo (SS600)

Sport

Misano Adriatico

| 01:40 - 01 Agosto 2021

Un sabato pomeriggio di spettacolo. Il Round Pata ELF CIV dal Misano World Circuit ha visto una battaglia fino all'ultimo centimetro di pista in Moto3, con protagonisti i migliori talenti dell'ELF CIV: Matteo Bertelle (Team Minimoto KTM), Alberto Surra, Zonta Van Den Goorbergh ed Elia Bartolini. A trionfare alla fine è stato il pilota Pata Talento Azzuro FMI, nonchè poleman di giornata, Matteo Bertelle, con l'alfiere Bardhal VR46 Rider Academy KTM Alberto Surra secondo e l'olandese Zonta Van Den Goorbergh (D34G Racing BeOn) a chiudere il podio. Elia Bartolini aveva tagliato il traguardo in prima posizione ma è stato poi penalizzato di un secondo per track limit. In classifica di Campionato Bertelle è in testa con 110 p. con Bartolini secondo a 108 p. e Surra a 96 p.



Pole e vittoria. Questo il bottino di Federico Caricasulo nella gara del sabato del Round Pata in SS600. L'alfiere Yamaha è andato a vincere con due secondi di vantaggio su Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha). Dietro di loro è stata battaglia feroce per la terza posizione. A metterla in scena due grandi protagonisti del Campionato: Massimo Roccoli (Promo Driver Organization Yamaha) e Davide Stipe. Alla fine è stato il pluricampione italiano ad avere la meglio sull'alfiere MV Agusta Extreme Racing Service. Sfortuna per Marco Bussolotti (Axon 7 Team Yamaha) out a metà gara a causa di una scivolata. In classifica generale Mercandelli è in vetta con 109 p. davanti a Roccoli a 101 p. e Bussolotti a 100 p.



Testa a testa in Premoto3 tra Leonardo e Zanni e Riccardo Trolese. Entrambi piloti Pata Talenti Azzurri FMI. A conquistare la vittoria è stato Leonardo Zanni (AC Racing Team CS), che è riuscito a trovare quello strappo finale che gli ha permesso di tagliare il traguardo in prima posizione davanti a Trolese (M&M Technical Team). A chiudere il podio, distante oltre 16 secondi dagli altri due, è stato Cesare Tiezzi, scattato addirittura dalla pit lane per un problema al motore. Sfortuna per Ferrandez Beneite (Team Runner Bike 2WheelsPoliTo). Lo spagnolo è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico a tre giri dalla fine, mentre era in piena lotta per la vittoria. In classifica generale Trolese è primo con 104 p. con Ferrandez Beneite a 95 p. e Piccolo (assente in questo round) a 87 p.



Finale thriller in SS300. Matteo Vannucci e Bahattin Sofuoglu hanno fatto gara a parte, con la battaglia tra loro due che ha raggiunto l'apice nelle ultime curve, dove Sofuoglu si inventava un grandissimo soprasso, mentre Vannucci ci credeva fino all'ultimo centimentro di pista, riuscendo a battere il rivale in volata. Dietro di loro, distante oltre otto secondi, è stato Carnevali (Box Pedercini Corse Yahama) ad ottenere il terzo gradino del podio. Giornata no per Emanuele Vocino (Gradara Corse PZ Racing Kawasaki) costretto al ritiro per una scivolata. In classifica generale Vannucci è leader con 141 p. davanti a Sofuoglu con 90 p. e Vocino a 71 p.



La gara della OCTO Cup è stata interrotta per bandiera rossa e rinviata poi a domani come ultima gara del giorno

TV e biglietti – Al round Pata ELF CIV 2021 da Misano sarà ammesso pubblico esclusivamente sugli spalti. Clicca qui per costi e info sui biglietti. Il paddock, come nei round precedenti, sarà a porte chiuse (aperto ai soli addetti ai lavori), nel pieno rispetto delle normative governative di contrasto alla diffusione del Covid-19 nonché delle linee guida FMI (clicca qui per info).

Le gare saranno trasmesse tutte in diretta da Sky Sport MotoGP HD, senza dimenticare la consueta live sulla pagina facebook Campionato Italiano Velocità e in live streaming sui siti Motosprint, Eleven Sport, civ.tv e su MS MotorTV. Con MS MotorTV che curerà i format di approfondimento AFTER CIV ed AFTER RACE.

Eventi – Non è macato poi il Moto incontro del Sic58 10°anniversario. Grazie alla collaborazione della Fondazione Marco Simoncelli, del Misano World Circuit e del comune di Misano Adriatico, il moto club Misano Adriatico ha organizzato il raduno in un contesto come la nuova piazza dell’autodromo di Misano MWC-Square. Raduno che ha visto oltre 400 moto sfilare in pista a fine giornata.