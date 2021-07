Attualità

Rimini

| 16:40 - 31 Luglio 2021

Foto da Facebook.



Anche il ristorante Lo Zodiaco di Rivazzurra ha scelto di chiudere per alcuni giorni in via precauzionale dopo l'accertamento di un caso di infezione da nuovo coronavirus all'interno dello staff. L'ultimo locale che aveva scelto di prendere questa decisione a Rimini era stato il Barrumba. Ad annunciare la decisione gli stessi gestiori dalla loro pagina Facebook. Anche in questo caso la scelta è stata dettata da un fattore di prudenza.