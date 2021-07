Morto Franco Ubertone, l'81enne scomparso da Bellaria giovedì. Ipotesi malore fatale

Cronaca

| 16:33 - 31 Luglio 2021

Franco Ubertone.



Lo hanno trovato morto a poche centinaia di metri dall'abitazione della cognata a Bellaria-Igea Marina Franco Ubertone, 81 anni di Torino. Si era allontanato giovedì attorno alle 12 per andare al tabacchino ma non aveva più fatto ritorno. L'anziano è stato trovato in una piccola area verde nascosto da due grandi cespugli vicino a un magazzino industriale di vernici. A notare il corpo è stato proprio un operaio della ditta. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Bellaria che lo stavano cercando da due giorni e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da una prima ispezione cadaverica non risulterebbero sul suo corpo segni di violenza. Ubertone sarebbe stato vittima di un malore fatale e nel tentativo di rientrare a casa si sarebbe accasciato dietro i cespugli. L'annuncio della scomparsa era tempestivamente stato condiviso anche dal programma "Chi l'ha visto?".