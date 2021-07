Calcio RSM, Virtus: tra i pali Passaniti (ex Fya). Attacco super: Apezteguia, Sorrentino e Tadzhybayev

Sport

| 16:26 - 31 Luglio 2021

Il portiere Alex Passaniti ex Fya Riccione.

La Fya Riccione perde un altro pezzo, il portiere Alex Passaniti, passato alla Virtus Acquaviva, squadra del campionato sammarinese allenata da mister Bizzotto. Passaniti va a fare compagnia al confermato Thomas Paolini. Gli altri acquisti riguardano tutti i reparti.

In attacco ha firmato l’attaccante cubano Joel Apezteguia, in arrivo dal Tre Fiori dove ha giocato le ultime tre stagioni. In carriera ha fatto anche esperienze in Spagna, Moldavia e Albania. Inoltre qualche mese fa ha avuto l’onore di esordire con la maglia della sua Nazionale, in una gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Altro volto nuovo in attacco Oleksandr Tadzhybayev arrivato dal Cailungo, dove ha giocato nella scorsa stagione dopo essere cresciuto nelle file del Cesena ed aver disputato diversi campionati con la maglia del Pietracuta. E' arrivato anche l’attaccante Luca Sorrentino (contratto biennale). Quella neroverde sarà la terza maglia ‘sammarinese’ in carriera per il centravanti classe ’94 che nelle ultime due stagioni ha giocato per il Tre Penne, mentre in precedenza ha militato anche nella Juvenes/Dogana, trovando sempre con continuità la via della rete. I numeri, infatti, parlano abbastanza chiaro: solo a San Marino la punta ha segnato la bellezza di 48 gol in 88 partite.

In difesa ecco il giovanissimo Edoardo Ermeti, classe 2001, e di scuola Cesena. Nella stagione appena terminata ha militato nelle file dell’Accademia Riminicalcio in Seconda Categoria, mentre nell’annata precedente aveva giocato per Marignanese e Tropical Coriano. Altro colpo Nicolò Castiglioni, difensore di 25 anni, che da diversi anni militava nel Sant’Ermete.

Altro arrivo il difensore Nicola Gori, nella stagione scorsa alla Savignanese

CONFERMATI: restano in rosa Elia Ciacci, Thomas Paolini, Roberto Baiardi, Aron Giacomoni, Manuel Battistini, Alessandro Golinucci, Giacomo Santucci e bomber Nicola Angeli.

Non fanno più parte della rosa: Lut Alijahej, Giammaria Rigoni, Youssef Limouni, Kevin Marigliano, Mirko Mantovani e Riccardo Innocenti.