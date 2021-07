Rimini Calcio, Gabbianelli pronto allo sbarco: ha risolto il contratto con l'Albinoleffe

Sport

Rimini

| 15:14 - 31 Luglio 2021

Gian Marco Gabbianelli in azione (Foto sito Albinoleffe Calcio).

Gian Marco Gabbianelli si avvicina a grandi falcate al Rimini Calcio. Ad inizio settimana, dopo aver sistemato alcuni dettagli, ci sarà probabilmente l'annuncio ufficiale dell'arrivo del fantasista.. Sabato, infatti, l'AlbinoLeffe ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista classe 1994. Approdato nel club nell'estate 2020, Gabbianelli ha messo a referto 26 presenze e 2 gol in maglia bluceleste, il secondo dei quali ad Alessandria, nell'entusiasmante match di ritorno della semifinale Playoff Final Four. A Gian Marco l'Albinoleffe porge un sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati e un sincero augurio per un roseo futuro.