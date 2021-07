Cerca di nascondere due iPhone al controllo della polizia a Riccione: erano rubati

Cronaca

Una pattuglia della volante di Riccione è intervenuta al Marano dopo aver ricevuto la segnalazione, inoltrata dalla centrale operativa, di una autovettura ferma dietro dei cespugli con cinque ragazzi a bordo che più volte transitava nel parcheggio facendo insospettire i residenti.



iunti sul posto, gli operatori hanno identificato i giovani, tutti di origine senegalese con età compresa dai 21 ai 26 anni, solo uno non in regola con le norme di soggiorno, residenti tutti nell’interland milanese.



Durante il controllo uno di loro ha cercato di occultare due iPhone appoggiati sul tappettino. Chiesta contezza circa la proprietà degli smartphone, tutti hanno dichiarato di non saperne nulla. Da accertamenti però entrambi i telefonini risultavano essere compendi di furti occorsi nella serata precedente.



Rintracciato solo uno dei derubati, questi riconosceva senza ombra di dubbio uno dei ragazzi quale l’autore del furto avvenuto la sera precedente a Marina centro di Rimini. Da un successivo controllo, uno di loro è stato poi trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 15 grammi di hashish. Accompagnati in questura, tutti i giovani venivano denunciati per ricettazione in concorso, oltre che per furto quello riconosciuto quale il ladro del cellulare. Inoltre, lo straniero irregolare è stato segnalato per soggiorno irregolare sul territorio nazionale e contestatagli la violazione amministrativa sul possesso dello stupefacente per uso personale.