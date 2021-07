Basket C Silver, i Titans riabbracciano il lungo Tommaso Gamberini

Sport

Repubblica San Marino

31 Luglio 2021

Tommaso Gamberini (Foto Aldo Sgroi).

Non è un classico “nuovo acquisto”, inutile negarlo. Tommaso Gamberini conosce bene San Marino, i Titans e il Multieventi. Per cinque anni le tavole scure dell’impianto di via Rancaglia sono state la sua casa cestistica. È per questo che con immenso piacere annunciamo il suo ritorno. Tommaso Gamberini, che sposa i Titans e OGGI si sposa per davvero (congratulazioni!) è un nuovo giocatore della Pallacanestro Titano per la stagione 2021-2022.

Lungo di 1.95, classe 1989, Gamberini è stato sul Titano dal 2013/2014 al 2017/2018. Poi Bramante Pesaro e gli ultimi due anni agli Angels Santarcangelo.

Tommaso, innanzitutto bentornato. Com’è nato questo tuo ritorno a San Marino?

“Grazie e un saluto a tutto l’ambiente Titans. Devo dire che sono rimasto in buoni rapporti e con Marco Ciacci ci siamo sentiti spesso in questi anni. Quest’anno c’è stata la possibilità di tornare a vestire la maglia biancoazzurra e per una serie di motivi sono contento di poterlo fare”

La squadra è cambiata dalla tua ultima volta ma conosci ancora tanti componenti del gruppo, giusto?

“Sì, è così. Della squadra che quest’anno ha disputato la Coppa del Centenario ne conosco tanti. Con Dave, Lollo e Bore ci ho giocato. Sapo e Christopher li ho sempre incrociati, abbiamo vestito spesso le stesse maglie ma non negli stessi anni”

Quali sono gli obiettivi per questo 2021-2022?

“Io vedo grandi potenzialità. Conosco il campionato delle Marche e, osservando anche come hanno giocato i Titans negli ultimi mesi, direi che si può puntare in alto. Personalmente la mia idea è questa. Speriamo di tornare a quella continuità di allenamenti e partite che per cause di forza maggiore sono mancati a tutti negli ultimi due anni”

Vuoi fare un saluto ai tifosi Titans?

“Certo. Ho sempre sentito l’affetto dei tifosi e voglio ripartire da lì, dal riportare la gente a palazzo come succedeva prima degli stop ai campionati. Vogliamo fare una grande stagione”.