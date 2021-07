Grande partenza per la Notte Rosa 'flower mood' di Bellaria-Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:15 - 31 Luglio 2021

I fuochi per la Notte rosa di Bellaria (foto di Federica Giorgetti).

Il weekend in rosa di Bellaria Igea Marina è iniziato alla grande, fedele allo spirito “flower mood” adottato dalla città per l’estate 2021: allegro e vitale. Venerdì già alle prime luci del giorno, gli ospiti più mattinieri non hanno desistito, presentandosi all’appuntamento delle 6.30 in spiaggia con “I Suoni del Sole”: l’incontro settimanale dedicato alla meditazione e al relax di corpo e mente a cura dell’associazione Ondamentale.



Partita la giornata con la marcia giusta, per Bellaria Igea Marina è stato un risveglio in rosa con le spiagge subito animate, in particolar modo quella del Beky Bay che fino a domenica 01 agosto ospita la prima edizione del BVPINK 2021: il torneo di beach volley targato Kiklos in versione Pink. Venerdì sono stati giocati i tornei 2x2 m/f e nei giorni seguenti i 3x3 m/f.



Al calar della sera la città si è accesa di rosa a partire dal municipio fino alle principali rotonde stradali e al porto canale regalando un’atmosfera festosa e allegra: la stessa allegria si è trasmessa lungo il litorale bellariese con l’iniziativa “La Gradisca” ad opera di albergatori e bagnini che hanno organizzato per i propri ospiti e clienti cene tradizionali ed aperitivi direttamente in riva al mare; ciò grazie alle concessioni dell’Amministrazione Comunale per mezzo di Fondazione Verdeblu.



Ed ancora, carri allegorici e cortei mascherati hanno sfilato nel rispetto delle norme anti Covid, per il lungo mare di Igea Marina il venerdì e a Bellaria sabato sera con il “Carnevale in rosa” accogliendo curiosità ed interesse da parte dei passanti. Per i più piccoli la più importante attrazione è stata quella dei Cartoons di Titti & Silvestro che passeggiando per i centri pedonali hanno intrattenuto i bambini regalando divertenti immagini e ricordi dell’estate al mare.



Venerdì sera per gli amanti del teatro il sipario si è riaperto con lo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo” di Moni Ovadia e Dario Vergassola al parco Panzini e a conclusione della prima giornata in rosa: gli imperdibili i fuochi d’artificio in spiaggia. Uno scenografico spettacolo pirotecnico in contemporanea su tutta la costiera romagnola.



Grande successo registrato anche per la Flower boat salpata dal porto canale bellariese, sabato pomeriggio. L’aperitivo itinerante più cool dell’estate ha portato tanta buona musica ed animazione con i dj di Radio Bruno.



Parola d’ordine “divertimento per tutte le età” nel sabato pomeriggio più rosa dell’estate… grazie all’iniziativa di Rimini vola “Fili Rosa nel vento” che ha permesso a tanti bambini di realizzare il proprio aquilone personale per un volo collettivo lungo le spiagge di Bellaria.



Nemmeno gli sportivi sono rimasti delusi con la gara podistica di 12 km Beach Run pink edition, organizzata da Dinamo running e partita dal Polo Est Vilage sabato sera alle 19.30.



Infine per concludere in bellezza il weekend dedicato alla Notte Rosa, domenica 01 agosto presso il Piazzale Capitaneria di Porto andrà in scena il Live Show con Riki. La star dei teenagers salirà sul palco del porto canale Bellariese insieme ad Astol e tanti altri ospiti.