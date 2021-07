Attualità

Rimini

| 13:50 - 31 Luglio 2021

Foto di un lettore.

Così si è risvegliata, per la Notte Rosa, via Coletti San Giuliano mare di Rimini. La kermesse ha lasciato una scia di rifiuti e bidoni ribaltati. "Vorrei ringraziare gli organizzatori dell'evento per aver portato tanti bravi giovani sulla riviera - sbotta un nostro lettore - Questo è il risultato del loro passaggio".