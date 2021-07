Linea telefonica per i clienti bloccata: ore di disagi per tassisti riminesi

Attualità

Rimini

| 13:36 - 31 Luglio 2021

Tassisti sul piede di guerra.

La cooperativa tassisti Rimini attende lo sblocco della linea 0541 50020 telecom il numero dedicato ai clienti risulta non esistente. Questa situazione ancora non risolta, stiamo perdendo tutte le chiamate da parte dei clienti, in piena estate, un danno incalcolabile - lo segnala Stefano Cevoli della cooperativa taxisti - Come possibile che l'azienda telecom non abbia ancora riattivato la linea? Chi paga per questo disservizio. Ci faremo sentire con i nostri legali, chiederemo i danni. La cooperativa invita i clienti a scaricare sullo smartphone l’applicazione it taxi nuovo metodo che sarà introdotto dal 1° gennaio 2022, ma già funzionante, "la richiesta di taxi arriverà direttamente al tassista più vicino al punto cliente".