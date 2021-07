Riccione, trovata nuda e priva di sensi in strada: è giallo sulla notte di una 18enne

Cronaca

Riccione

| 11:10 - 31 Luglio 2021

Le indagini affidate ai carabinieri.

Seminuda, priva di sensi, accasciata in strada: così è stata trovata da un passante l’altra mattina una giovane turista appena diciottenne in via Mameli a Riccione. Immediatamente è scattata la macchina delle indagini dei carabinieri, ma la giovane non ricorda nulla. Ad aiutare a ricostruire la vicenda, le due cugine con le quali si trova in vacanza. Con loro l’altra sera era uscita dall’albergo in zona Alba, poco distante da dove è stata trovata. Ricorda di essersi poi allontanata da loro per raggiungere alcuni coetanei, poi il “buio”. La successiva visita medica non ha mostrato segni di violenza, ma non si esclude l’ipotesi di violenza.

Gli inquirenti stanno ora indagando e visioneranno le telecamere di videosorveglianza, anche per risalire all’identità degli accompagnatori della ragazza. Inoltre sono stati eseguiti gli esami tossicologici per stabilire le probabili cause dell’amnesia della ragazza, i cui ricordi di quella notte si sono improvvisamente spenti.