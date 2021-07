Baseball, in gara1 San Marino espugna Macerata 2-5

Sport

Rimini

| 01:26 - 31 Luglio 2021

G1, MACERATA – SAN MARINO 2-5

Inizia bene il penultimo weekend di Poule Scudetto per il San Marino Baseball. Nel successo per 5-2 a Macerata vanno segnalate le buone prove sul monte di Nicola Garbella (vincente) e Mazzocchi (salvezza), in più un box di battuta nel quale il più prolifico è stato Tromp, autore di un 2/4 con un triplo e un fuoricampo.

LA CRONACA. Al 1° è subito 1-0 per i Titani. Lorenzo Morresi batte valido, è in seconda su lancio pazzo di Quattrini e va a segnare sulla valida di Leo Ferrini. Nicola Garbella si salva al 2° e non subisce punti nonostante tre valide e un colpito. Batista colpisce subito valido ma è colto rubando. Di seguito Di Turi e Luciani toccano due singoli e Splendiani è colpito. Basi piene, ma sulla rimbalzante di Alessandro Morresi, Nicola Garbella va a casa per il secondo out e prontamente Lorenzo Morresi tira in prima per il doppio gioco.

La giocata galvanizza il partente sammarinese, che a quel punto sale di colpi: per lui un ulteriore arrivo in base al 3° (singolo di Baro), poi dieci eliminazioni consecutive.

L’attacco intanto prova a mettere la partita al sicuro e allunga. Al 3° il 2-0 è battuto a casa ancora da Ferrini (valida) dopo la base a Tromp e il singolo di Lorenzo Morresi. Al 5°, con Di Fabio in prima dopo aver ricevuto quattro ball, il 3-0 porta la firma di Tromp, autore di un triplo. Al 7°, ancora con Di Fabio in prima, questa volta dopo un singolo, ecco il fuoricampo a destra di Tromp, due punti battuti a casa che portano il punteggio sul 5-0.

La gara ha preso un indirizzo preciso, ma nella parte bassa del 7° Macerata accorcia e va vicina a riaprirla del tutto. Batista apre l’inning col solo-homer che vale l’1-5, mentre i singoli di Di Turi e Luciani generano il cambio sul monte. Al posto di Nicola Garbella c’è Mazzocchi, che riempie le basi dopo i quattro ball a Splendiani e viene toccato dalla volata di sacrificio di Alessandro Morresi per il 2-5, ma subito dopo ecco un altro doppio gioco che risolve tutto sulla rimbalzante di Lugo. Inning chiuso e punteggio che rimane scolpito sul 5-2 per San Marino. All’8° Mazzocchi non concede nulla, mentre al 9° il singolo di Batista è vanificato dal K su Di Turi e dal doppio gioco sulla rimbalzante di Luciani. San Marino vince 5-2.

Il tabellino

HOTSAND MACERATA – SAN MARINO BASEBALL 2-5

SAN MARINO: Tromp ec (2/4), L. Morresi r (2/5), Ferrini 3b (2/4), Angulo 2b (1/2), Sechopoulos 1b (0/4), G. Garbella ed (0/3), Epifano ss (0/4), Pulzetti dh (0/4), Di Fabio es (1/3).

MACERATA: Gonzalez 2b (0/4), Baro es (1/4), Lopez ss (0/4), Batista 3b (3/4), Di Turi 1b (2/4), Luciani ec (2/4), Splendiani ed (0/1), A. Morresi dh (0/2), Lugo r (0/3).

SAN MARINO: 101 010 200 = 5 bv 8 e 1

MACERATA: 000 000 200 = 2 bv 8 e 0

LANCIATORI: N. Garbella (W) rl 6, bvc 7, bb 0, so 4, pgl 2; Mazzocchi (S) rl 3, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0; Quattrini (L) rl 6, bvc 5, bb 4, so 4, pgl 3; Wernet (r) rl 0.2, bvc 3, bb 0, so 0, pgl 2; Turi (f) rl 2.1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Tromp (2p. al 7°) e Batista (1p. al 7°); triplo di Tromp.