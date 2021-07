Rimini Calcio, come dg si punta sull'ex Fano Franco Peroni

Sport

Crescere giocando a calcio rispettando le regole dello sport è un dogma fondamentale anche in casa Rimini Calcio. A tal proposito, nella mattinata una delegazione della Società rappresentata dal Direttore Sportivo Andrea Maniero e dal Club Manager Carlo Cherubini, accompagnati dalla psicologa dello sport Isabella Gasperini e da Valentina Scarchilli, ha incontrato in Comune l’Assessore allo Sport Gian Luca Brasini per illustrare il modello educativo formativo che sarà rivolto a tutti i giovani calciatori del territorio riminese. Un percorso culturale e di aggregazione che sarà condiviso con le scuole calcio del circondario, attraverso l’organizzazione di incontri e manifestazioni all’insegna dello sport e del divertimento.

SOCIETA' Intanto il sostituto di Antonello Sammarco nel ruolo di direttore generale potrebbe essere Franco Peroni. Si è già visto a Rimini e sta cominciando a prendere conoscenza con la nuova realtà. Anche lui, esperto tra le altre cose di amministrazione aziendale e marketing, ha un passato nel Fano come del resto il nuovo responsabile del settore giovanile Matteo Roguletti: ha vissuto una esperienza di alcuni mesi anni fa nel club granata come direttore generale essendo un uomo di fiducia in azienda di Claudio Gabellini, allora il patron del Fano. Inevitabile a questo punto associare il nome di Gabellini all Rimini Calcio, ma a questo momento non ci sono segnali circa un suo ingresso al fianco del presidente Alfredo Riota. Ma mai dire mai...

