Elezioni Rimini, la Lega rompe gli indugi: parte la campagna elettorale per Ceccarelli

Attualità

Rimini

| 18:22 - 30 Luglio 2021

Il confronto con la gente a Marina Centro.

Dopo il tour nella zona sud di Rimini, a Bellariva nel parco Murri, dove la microcriminalità e la prostituzione imperversano, Enzo Ceccarelli, la cui candidatura alla carica di sindaco è appoggiata dai vertici locali della Lega e dal segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, oltre che dalle liste civiche guidate da Lucio Paesani (Noi amiamo Rimini) e da Davide Frisoni (Rinascimento, Con Rimini, Rete civica), prosegue la propria visita a Marina Centro, accompagnato dalla parlamentare Elena Raffaelli, responsabile provinciale della Lega, dai Consiglieri Comunali Matteo Zoccarato e Gennaro Mauro insieme ad una delegazione delle Liste civiche.



“Marina Centro è il ‘salotto buono’ della città turistica. Purtroppo anche in questa zona gravano problemi concreti. Il tema caldo è la carenza di parcheggi: il Parco del Mare non ha tenuto conto di questo servizio essenziale. Turisti e operatori lamentano l'oggettiva carenza di posti auto che penalizzano fortemente le loro attività. Occorre un ripensamento e una progettazione della città che guardi all’estetica, alla sostenibilità e alla vivibilità dei luoghi, senza tuttavia penalizzare la fruibilità e la funzionalità che significano anche poter arrivare facilmente a destinazione e non impiegare ore per parcheggiare. Il prossimo passo sarà incontrare Comitati e Associazioni per condividere il cammino futuro: l’obiettivo è quello di evitare la modalità finora perseguita dall’amministrazione di calare dall’alto progetti che calpestano i bisogni reali di residenti, operatori e turisti. Altra nota dolente, infine, la programmazione e conseguente tardiva realizzazione dei lavori pubblici che sono caduti nel pieno della stagione estiva. L’ennesima tegola sulla testa del settore turistico”.