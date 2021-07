Scomparso da ieri in via Pastore a Bellaria-Igea Marina: si cerca Franco Ubertone

Cronaca

17:11 - 30 Luglio 2021

Franco Ubertone.

Franco Ubertone, 81 anni residente a Torino e ospite dalla cognata da dieci giorni presso l’abitazione della signora a Bellaria-Igea Marina in zona Bordonchio (via Pastore) si è allontanato volontariamente ieri mattina alle 10.30 per andare a comprare le sigarette e non è più rientrato.



Le ricerche sono iniziate da parte dei familiari prima e poi dalle forze dell’ordine e delle unità cinofile già da ieri alle 13. L’ultima volta è stato visto circa alle 12 nella piazzetta sulla via Ravenna. Potrebbe aver preso un mezzo pubblico ed essersi allontanato. Non conosce la zona, era la prima volta che si recava a Igea.



Al momento dell'allontanamento volontario da casa indossava una canottiera grigia, pantaloni corti blu e un paio di sandali.



Prende farmaci salvavita.