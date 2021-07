Ecco "La Romagna che meriti": Coriano entra nel gotha del turismo esperienziale

Attualità

Con il claim ‘La Romagna che ti meriti’ Coriano entra a pieno titolo fra le destinazioni di turismo esperienziale con pacchetti che prevedono e-Bike e trekking fra gli ulivi, yoga e ayurveda fra le vigne e la promessa di apprendere i segreti delle ‘zdore romagnole in un weekend. Il racconto, affidato al video di Caimani Video, sceglie il linguaggio dei cinque sensi e delle emozioni. Ospiti Andrea Corsini, Assessore regionale al Turismo e Federica Piersimoni, travel blogger internazionale.



Coriano diventa destinazione turistica e promette di far vivere una Romagna inedita, dove le emozioni da vivere si abbinano a ricordi da portare a casa e da custodire negli spazi perenni della memoria. ‘La Romagna che ti meriti’ è Coriano e il suo territorio, nell’immediato entroterra di Rimini e Riccione, dove tutto concorre a trasformare l’ospite in protagonista.



Il progetto sostenuto da Pro Loco di Coriano in collaborazione con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Domenica Spinelli, e una squadra di professionisti che fanno capo ai direttori artistici Claudio Coveri e Max Monti, nasce da un lungo lavoro dietro le quinte, sviluppato in due fasi. La prima ha visto Coriano presentarsi sulla scena degli eventi nazionali con una serie di date gratuite, fra le quali l’imminente concerto di Bugo, nel pieno della Notte Rosa sabato 31 luglio.



Con il lancio del video emozionale “Coriano, La Romagna che ti meriti”, presentato al Teatro CorTe di Coriano il 29 luglio, ha avuto ufficialmente inizio la seconda fase, quella rivolta ai viaggiatori contemporanei alla ricerca di esperienze sostenibili e rispettose del territorio.



Nel video di Caimani Video (Michele Abbondanza e Simone Bertozzi), le Terre di Coriano si raccontano attraverso i cinque sensi, facendo pregustare gli splendidi scenari naturali da scoprire in mountain bike, buon cibo e prodotti locali, aperitivi e eventi, il Museo del Sic, il Castello Malatestiano i panorami: patrimoni materiali e immateriali che i turisti troveranno nei pacchetti. Tre gli attori coinvolti nel progetto: Roberto Agostino Giacomo De Nicolò e Chiara Vasta.



“Vogliamo accompagnare Coriano nel futuro - dichiara Domenica “Mimma” Spinelli, Sindaco - ma il futuro non si costruisce senza solide basi nel presente. L’idea, nata nove anni fa, era quella di costruire insieme al territorio e alle attività un percorso identitario. Abbiamo il coraggio di rivoluzionare il concetto di vacanza e lo facciamo attraverso gli occhi dei giovani”.



“Il CoVid ha cambiato anche il lavoro delle Pro Loco - fa eco Fabio Cavola, Presidente della Pro Loco di Coriano - feste e sagre non bastano più: l’offerta va indirizzata verso progetti innovativi che rafforzino l’identità del territorio e parlino attraverso i nuovi media”.



“Prima di vendere un prodotto bisogna saperlo costruire, in questo Coriano ha fatto un ottimo lavoro - così Andrea Corsini, Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna - Ho seguito con attenzione un percorso ragionato, ben inserito nella cornice di Destinazione Romagna. Al settore turistico, duramente colpito, chiedo di saper cogliere le opportunità: ci sono 50 milioni di Euro in Fondi Strutturali europei che verranno assegnati tramite bandi a quelle strutture ricettive private che eleveranno qualità dei loro servizi”.



I pacchetti turistici: costruiti intorno all’ospite



Il progetto turistico, studiato per incrociare desideri e bisogni con l’offerta, si sviluppa in diversi pacchetti vacanza confezionati da FAR Viaggi, Tour operator di San Marino gestito da tre imprenditrici, due delle quali Corianesi.



“Wellness, Active e Like A Local sono le tre esperienze che abbiamo studiato per far percepire Coriano come destinazione turistica in collaborazione con tutto il territorio - spiega Federica Rosa di Far Viaggi - chi verrà a Coriano troverà natura, buon cibo, ottimo vino, olio di qualità, attività outdoor. Dal venerdì alla domenica potrà scegliere itinerari in e-Bike o trekking fra gli ulivi, relax con yoga e ayurveda fra le vigne o laboratori culinari a caccia dei segreti delle ‘zdore romagnole”.



Fra i relatori anche Federica Piersimoni più nota come @federchicca, travel blogger da 100.000 follower e anni di esperienza, che mette in luce un aspetto fondamentale: “Il turismo di prossimità, al quale la pandemia ci costringe da due anni può essere la carta vincente per il rilancio consapevole dei territori e la chiave per conquistare i nuovi viaggiatori”.



Il video: emozioni da pregustare

Ideato e diretto da Caimani Video di Rimini, specializzata nella produzione e diffusione di spot e contenuti video, “Coriano, la Romagna che ti meriti” ha impegnato i due creativi, Michele Abbondanza e Simone Bertozzi, nella ricerca di una narrazione non convenzionale, di sensorialità ed emozioni.



“Raccontiamo Coriano non solo come spazio fisico ma come un viaggio extrasensoriale attraverso i cinque sensi. Dalla vista che spazia su panorami mozzafiato, ai tanti stimoli del gusto come i vini doc e igt, l'olio extravergine, la piadina. E se resti in silenzio puoi ancora udire il rombo della moto di Marco Simoncelli”.



Script - Immerso nella bellezza della campagna, un giovane viaggiatore, zaino in spalla, sembra avere perso la cognizione del tempo. Il colore del grano e lo stormire del vento gli sbloccano ricordi e sensazioni: gli odori della campagna gli parlano di pane, pasta fatta in casa, mosto, olio fragrante vino appena stappato. Ricorda le voci della sua infanzia, le corse libere nei campi, il volto della ragazza dei suoi sogni o di quella che vorrà incontrare. Attraverso i cinque sensi, quello che vede, ode, annusa o tocca gli stimola un monologo interiore che lo porta a fantasticare sulle sensazioni che desidera vivere.





Cinguettii, frinire di cicale, voci, si mischiano al calore del sole che gli batte sul viso: sta volando sulla città o sta forse sta pedalando tra le vigne? Da lontano giunge il suono di un motore, è il rombo della moto del Sic e con quello, vivida, la voce del campione…



“Ehi ma che fai, stavi sognando? quello che pare unmotociclista di passaggio lo riporta alla realtà, ma la realtà - sorpresa! - è identica a quella del suo sogno ad occhi aperti: mentre il buffo moto… ciclista prosegue verso il paese, il ragazzo comprende che il luogo del suo sogno è Coriano: terra generosa, piena di promesse, tutte da scoprire!



Coriano, La Romagna che ti meriti è il claim che chiude il video.