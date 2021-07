Rimini For Mutoko2021: giocare per l’Africa e per Rimini, Run Rise l'8 agosto

Attualità

Rimini

| 16:52 - 30 Luglio 2021



Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non si ferma la catena di solidarietà di Rimini For Mutoko, che dopo un anno di stop, quest’estate è tornato a proporre una serie di appuntamenti e tornei sportivi per raccogliere fondi a scopo benefico. Un calendario che avrà il suo culmine con la Run Rise, la corsa all’alba in programma l’8 agosto proposta con una formula rivisitata, ma sempre suggestiva. Pur non potendo organizzare eventi nell’ultimo anno a causa delle limitazioni per l’emergenza sanitaria, l’associazione Rimini for Mutoko non è rimasta con le mani in mano, riuscendo a portare a termine tutti i progetti del 2020 e realizzando quelli prefissati per il 2021, a supporto di progetti di solidarietà in Africa e sul territorio.



I progetti: Mutoko, sport e l’emergenza Covid

Lo scorso anno ha visto la luce il progetto “Salute per Mutoko” per l’acquisto di medicinali e reagenti di laboratorio per l’ospedale di Mutoko e per sostenere il fabbisogno energetico della struttura (circa 55.000 euro). Il progetto “Costruiamo insieme” invece è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione “Crescere Insieme”, che si occupa dell’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il lavoro delle persone in condizione di fragilità. Il contributo di Rimini For Mutoko di 20.000 euro è servito per iniziare la ristrutturazione della sede e permettere ad un maggior numero di ragazzi di usufruire dei servizi di assistenza e accompagnamento offerti dall’associazione. Rimini for Mutoko ha inoltre acquistato una carrozzina, per dare l’opportunità ad un giovane con disabilità di praticare il basket e di una carrozzella adatta alla corsa, per poter far vivere l’emozionante esperienza di una maratona a Fabrizio, un amico di Rimini Marathon e di Rimini For Mutoko.



Attenzione anche all’emergenza COVID con il progetto “Lontani ma vicini”, che ha consentito la donazione di un “generatore ad alto flusso con umidificatore integrato” (respiratore) al reparto di pneumologia dell’Ospedale, e - in collaborazione con la CARITAS di Rimini - l’acquisto di 1.000 mascherine e 1.000 pasti per le persone bisognose durante la prima ondata della pandemia.



Oltre a proseguire nel progetto “Salute per Mutoko”, in questo 2021 Rimini for Mutoko è impegnata nei progetti “Lavoriamo Insieme”, sempre in collaborazione con l’Associazione “Crescere Insieme” per favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità attraverso il “Progetto Mille Orti”, che promuove lo sviluppo di una agricoltura solidale, sostenibile e a km zero a beneficio di un turismo più green e responsabile. La cifra destinata è di 15.000 euro. Inoltre con “Pane quotidiano” si è deciso di dedicare attenzione alle nuove forme di povertà sorte come conseguenza della crisi economica innescata dal Covid, supportando l’Associazione Opera di Sant’Antonio di Rimini, che gestisce la Mensa dei Poveri di Via della Fiera, con un contributo mensile pari a circa 1.000 euro per un anno per acquistare beni alimentari e di prima necessità.



La pandemia ha momentaneamente bloccato l’“Operazione Cuore”. A causa delle chiusure delle frontiere, negli ultimi due anni non è stato possibile far venire in Italia i bambini che avevano bisogno di cure cardiologiche. Un progetto che riprenderà non appena la situazione sarà più stabile.



I progetti sono stati realizzati grazie all’aiuto di numerose aziende e alla sensibilità di tante persone che nonostante la pandemia e la successiva crisi economica hanno ugualmente sostenuto l’Associazione. Un ringraziamento particolare anche al Sindaco Andrea Gnassi, l’assessore Gian Luca Brasini e al personale dell’assessorato allo sport, che per 10 anni hanno sostenuto la nostra voglia di divertirci cercando di aiutare chi è meno fortunato di noi.



Gli appuntamenti estivi

Dopo un anno di stop, in questa estate sono tornati i tornei di sport per la raccolta fondi. Nel mese di luglio si sono svolte le gare di beach tennis giallo di varie categorie, poi il di Beach Volley ragazzi e il FootVolley. Domenica scorsa a Poggio Torriana si è svolto il suggestivo spettacolo “Yoga for Mutoko” organizzato da Maurizio di Myoga.



Prossimo appuntamento è la Run-Rise l’8 agosto. Quest’anno edizione speciale: non ci sarà la partenza tutti insieme (si partirà diluiti in un arco temporale di mezz’ora) e non ci sarà la colazione al termine della camminata. Non mancherà però lo spirito di amicizia e solidarietà, testimoniato dalle già numerose iscrizioni. Ringraziamo fin d’ora tutti quelli che vorranno partecipare alla RunRise e tutti quelli che hanno già partecipato ai vari eventi. La nostra energia e il nostro entusiasmo ci sono sempre.



Per tutte le informazioni è possibile consultare www.riminiformutoko.it



Per prenotazioni e iscrizioni: Giorgio Casadei (335 1270914) Marco Garavelli (335 6338525)