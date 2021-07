Coronavirus, l'aggiornamento: +544 nuovi positivi, 83 guariti. Morta una donna di 99 anni

Attualità

Emilia Romagna

| 16:42 - 30 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Sono 544 i nuovi casi di persone infette da nuovo coronavirus in Emilia-Romagna su 24 mila 658 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 83 nuove guarigioni accertate, ma purtroppo si registra il decesso di una donna di 99 anni di Parma. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1 rispetto a ieri a Rimini), 197 quelli negli altri reparti Covid (+15).



La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. I malati effettivI sono 6.490 (+460 rispetto a ieri). In quarantena il 96,7% per sintomni lievi o assenti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,9 anni.



La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 91 nuovi casi, seguita da Bologna (88). Poi Reggio Emilia (72) e Rimini (67); quindi Parma (47), Piacenza (45), Ravenna (44), Ferrara (43). Seguono Cesena (22), Forlì (17) e, infine, il Circondario Imolese (8 nuovi casi).

La campagna vaccinale è arrivata al tetto di 4 milioni 998 mila 479 dosi, di cui 2 milioni 268 mila 205 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.