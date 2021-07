Danneggia stabilimento balneare e sfonda il vetro della volante: arrestato brasiliano

Cronaca

Rimini

| 15:24 - 30 Luglio 2021



La Polizia di Stato è intervenuta vicino al lungomare di Vittorio a Rimini poiché erano giunte numerose segnalazioni da parte di alcuni turisti in merito ad un gruppo di giovani, in evidente stato di ubriachezza, che stavano danneggiando un ristorante rompendo piatti e bicchieri dopo aver consumato la cena.



Giunte prontamente sul posto, due pattuglie del reparto prevenzione crimine di Genova hanno bloccato i responsabili, due cittadini brasiliani di 46 e 47 anni irregolari sul territorio. Uno di questi, alla vista della seconda volante intervenuta in ausilio agli agenti, ha dato in escandescenza inveendo contro i poliziotti, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. In uno scatto d’ira ha sfondato il vetro dell’autovettura di servizio per opporsi all’accompagnamento in Questura.



Quest’ultimo pertanto è stato arrestato per violenza, resistenza, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. L’amico è stato denunciato per danneggiamento aggravato in concorso.

In mattinata il rito direttissimo.