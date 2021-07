A passeggio sul lungomare con un ordine di cattura sul capo: arrestati due rumeni

Cronaca

Rimini

15:22 - 30 Luglio 2021



Nella decorsa notte alle 02.50, durante il normale servizio di controllo e pattugliamento del territorio, una volante della Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli in viale Principe Amedeo.

Tra i vari controlli effettuati, i poliziotti hanno fermato due ragazzi rumeni rispettivamente di 25 e 33 anni che, effettuati gli accertamenti del caso, risultavano entrambi destinatari di un ordine di applicazione di misura cautelare emesso dal Tribunale di Terni per furto aggravato in concorso, commesso lo scorso luglio. I due accompagnati in Questura sono stati successivamente tradotti presso la locale Casa Circondariale di Rimini.