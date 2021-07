Baseball, Erba Vita New Rimini in casa contro Comcor Modena

Sport

Rimini

| 14:58 - 30 Luglio 2021

Enrico Cianci.

Un altro turno casalingo attende domani Erba Vita New Rimini. Alle 15.30 e alle 20.30 sul diamante di Riccione è atteso Comcor Modena Baseball. La squadra emiliana è capolista solitaria, sin qui senza sconfitte nelle otto gare disputate nel girone C della poule salvezza. È l’unica squadra nei quattro gironi della poule salvezza ad avere lo zero nella casella delle sconfitte.

Erba Vita New Rimini in questo momento è invece in fondo al girone alla pari con Sala Baganza, che domenica sarà impegnata in Toscana contro Lastra a Signa, che è avanti di una partita in classifica.

Modena nella prima fase si classificò alle spalle del Collecchio nel suo girone, con un record di 9 vinte e 7 perse. In questa seconda fase sta dimostrando una solidità superiore rispetto alle avversarie e nell’ultimo turno ha battuto due volte Lancers Lastra a Signa (10-8 e 5-1), dovendo comunque rimontare in entrambe le partite, da 0-4 nella prima e da 0-1 nella seconda. Numerosi giocatori emiliani sono conosciuti agli appassionati di baseball, su tutti Juan Carlos Infante, Alexander Russo e Cipriano Ventura. Con questo turno si chiuderà il girone d’andata del girone C di questa poule salvezza.

Per quanto riguarda Erba Vita New Rimini c’è l’assoluta necessità di riprendere un cammino di crescita generale. Reduce da due sconfitte di misura, pur incontrando sabato un avversario di caratura importante, la squadra di Mike Romano deve trasmettere segnali di reazione per restare competitiva fino alla fine di un girone così equilibrato.

Intanto, in settimana l’esterno di Erba Vita New Rimini, Davide Bonemei, s’è sottoposto all’intervento chirurgico alla mano, causato dall’infortunio di sabato scorso. I tempi di recupero non saranno brevissimi, anche se si confida in un recupero prima della fine della stagione. A Davide un grande in bocca al lupo per una guarigione rapida.

Si rinnova l’appuntamento col primo lancio di un grande campione del baseball italiano nella gara di sabato sera. Questa volta toccherà ad Elio Gambuti, straordinario fuoriclasse protagonista di tanti successi con la casacca del Rimini Baseball. Anche Elio sarà accolto dall’abbraccio degli appassionati riminesi che sabato sera saranno a Riccione.

Prima della gara lo staff tecnico di Erba Vita New Rimini consegnerà ai manager di Modena i prodotti del main sponsor della squadra riminese, con aggiunta del coupon per usufruire dello sconto presso il punto vendita convenzionato nella città emiliana.