Notte Rosa, contro l'abuso di alcol e droghe in campo gli operatori anti dipendenze

Attualità

Rimini

| 14:14 - 30 Luglio 2021

In occasione della Notte Rosa, anche il personale dellle Dipendenze patologiche di Rimini sarà in piazzale Fellini con una postazione nelle serate del 30 e 31 luglio per distribuire flyers informativi su sostanze legali e illegali, oltre che etilometri monouso, con l'obiettivo di fare informazione e prevenzione dell'abuso di alcol e droghe, soprattutto tra i più giovani.



Verranno inoltre distribuite mascherine chirurgiche, decaloghi delle buone prassi per ridurre il contagio, e proiettati video di promozione della campagna vaccinale, soprattutto rivolta ai più giovani. Gli interventi vedono la presenza di operatori dell’unità operativa di Rimini e sono concordati ed effettuati in collaborazione con l’amministrazione comunale, il direttore di distretto, altre unità operative dell’azienda e la cooperativa Centofiori.