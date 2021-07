Rimini wedding destination: Villa Des Verges nuova casa comunale per i riti civili

Attualità

Rimini

| 13:47 - 30 Luglio 2021

Foto da Facebook.



Per chi cerca un luogo speciale per celebrare il proprio matrimonio, da oggi anche Villa Des Verges, la dimora storica che si trova a San Lorenzo in Correggiano di Rimini, è tra i luoghi di prestigio inseriti nel progetto Rimini wedding destination, dove dunque sarà possibile celebrare le nozze e le unioni civili.

La novità arriva a seguito dell’approvazione da parte della giunta comunale della delibera con la quale si è preso atto della disponibilità dei gestori a destinare spazi della dimora alla celebrazione dei riti civili, diventando così una nuova casa comunale. A disposizione delle coppie ci saranno due stanze al piano terra – la Stanza degli Uccelli e Stanza delle Colonne – e la stanza al piano superiore, la Sala del Pianoforte.



Una nuova sede che si aggiunge a quelle già disponibili come Cinema Fulgor, Museo Part, Castel Sismondo, oltre al Palazzo del Turismo, Museo della Città, Casa dei matrimoni sulla spiaggia di Piazzale Boscovich, Teatro Galli, Grand Hotel, gli spazi di Rimini Terme a Miramare. E alle sedi più istituzionali, come la Sala della Giunta in Piazza Cavour, la Palazzina del Turismo e le sale Settore servizi e diritti civici, partecipazione e nuova cittadinanza di via Marzabotto.



Al 30 luglio sono stati 103 i matrimoni civili celebrati nel Comune di Rimini dall’inizio dell’anno e già circa una settantina sono le nozze che si celebreranno tra agosto e ottobre. Un numero destinato ancora a crescere e che conferma il trend di ripresa dei matrimoni, dopo un 2020 frenato dalla pandemia.