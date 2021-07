Indel B, inaugurato nuovo polo a Secchiano di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 12:33 - 30 Luglio 2021

Il taglio del nastro.

Inaugurato venerdì mattina il nuovo stabilimento Indel B a Secchiano. Presenti il sindaco Stefano Zanchini, il Cavalier Antonio Berloni, autorità civili e religiose. 10000 mq con 600 maestranze al lavoro, il nuovo spazio produrrà principalmente piccoli frigoriferi per veicoli commerciali. "E' un momento importante" dice il sindaco Zanchini "che ci permette di mantenere sul territorio posti di lavoro, per creare occupazione per le giovani famiglie". Da quando Berloni ha manifestato l'interesse per la zona, l'amministrazione comunale ha fatto ogni mossa possibile per facilitare la parte burocratica e per agevolare al massimo questo nuovo assetto, nonostante tutte le limitazioni della pandemia. "Favorire l'occupazione è un obiettivo fondamentale non solo per le famiglie ma per tutta la zona. Grazie a questo" continua il sindaco "possiamo garantire i servizi fondamentali per tutti. Presto" anticipa il sindaco "si procederà ad un ampliamento dello stabilimento con altri 6000 mq che affiancheranno la realtà già esistente garantendo posti di lavoro, servizi che porteranno anche investimenti per la viabilità".