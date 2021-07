Bellaria, Quartopiano e le stelle sulla spiaggia al Polo Est Village

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:07 - 30 Luglio 2021

Polo est Bellaria Igea Marina.

Tornano le “stelle sulla spiaggia”. I grandi apprezzamenti ricevuti in seguito alla serata del 19 luglio e le tante richieste arrivate hanno convinto il Quartopiano Suite Restaurant a replicare la cena a quattro mani nella suggestiva location del Polo Est Village di Bellaria Igea Marina. Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 2 agosto. Un’occasione davvero unica, quella di poter assaggiare piatti prelibati a due passi dal mare, cullati dal rumore delle onde e dalle sonorità ricercate del Dj set.

Le creazioni saranno quelle dello chef Silver Succi che, per l’occasione, sarà affiancato dal collega e amico Mariano Guardianelli, Stella Michelin con il suo Abocar Due Cucine. Due professionisti molto diversi tra loro: da una parte Silver, esteta e amante del chilometro “buono”, dall’altro Mariano e la sua cucina fatta di contaminazioni di luoghi e ingredienti. Due anime capaci di dare vita ad un percorso culinario mai banale.

A completare la magia della serata, il dress code total white e buona musica.

I posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione (info@quartopianoristorante.com; 389 9807370, anche WhatsApp).

Tutte le informazioni sul sito web www.quartopianoristorante.com, nella sezione eventi.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO – Per raggiungere il Polo Est Village è disponibile il servizio navetta gratuito in partenza dal parcheggio del Palacongressi di Bellaria-Igea Marina (Via Uso 1) ogni 10 minuti.

IL MENU

L’aperitivo e gli snack di Benvenuto in riva al mare

Bietola, tonno e amchoor

Peperone, pomodoro e aglio nero

Pasta e acciughe

Zucchine alla parmigiana

Servito al tavolo

Antipasto: Cozze, zucchine e menta

Primo: Nido di rondine con erbette e acciughe

Secondo: Filetto di orata con spinaci e funghi galletti

Dolce: Cocco e ananas

Piccola pasticceria

Selezione Vini

Spumante Metodo Classico dosaggio zero Ugo 1925 – Delle Selve

Pescabianca Colli di Rimini Rebola – Valle delle Lepri

Minerale e caffè