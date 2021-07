Riccione, minorenni adescano la vittima, complice la rapina: tre denunciati

Cronaca

Riccione

| 10:46 - 30 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Due ragazzine di 16 e 17 anni avevano il compito di adescare e distrarre la vittima, poi un 19enne egiziano, residente a Milano, interveniva mettendo a segno la rapina. Un giovane milanese è stato rapinato della sua collana d'oro nella notte tra giovedì e venerdì a Riccione. I fatti sono accaduti sul lungomare nei pressi del bagno 46. Il turista ha subito dato l'allarme e grazie al pronto intervento dei Carabinieri di Riccione e della vigilanza privata, i tre sono stati rintracciati poco dopo nelle vicinanze. Il maltolto è stato restituito al turista. I tre rapinatori sono stati denunciati.



