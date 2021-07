L'alba di Riccione si colora con "Le Dolce Vita" e Riccardo Fogli

Eventi

Riccione

| 10:35 - 30 Luglio 2021

Domenica 1° agosto (ore 5.30, Bahia Antigua Spiaggia 20) l’alba di Riccione si colora di suoni, emozioni e magia con le voci di tre giovani cantanti, sul trampolino di lancio, Le Dolce Vita, tre splendide interpreti che fondono diverse musicalità, in un genere crossover che non teme limiti e frontiere. Il gruppo vocale che il grande Vincenzo Mollica ha definito “composto da cantanti di grande talento e vocalità, in grado di fare vivere musica pop e musica classica come due vasi comunicanti”, è formato da Giada, Martina e Priscilla e rappresenta una novità assoluta del panorama musicale italiano. La poetica delle Dolce Vita si fonda sull’unione di tre differenti registri e generi vocali: il lirico, il pop e il soul. Le artiste sperimentano le armonizzazioni più raffinate nell’ambito del repertorio evergreen internazionale. Nelle loro corde anche celebri arie selezionate dalla tradizione della musica da camera europea, oltre ai classici del genere rock sinfonico.

Per le Albe in controluce di Riccione Le Dolce Vita, prodotte da Tony Labriola, propongono in esclusiva un viaggio nella grande musica italiana e internazionale accompagnate sulla spiaggia da un ospite d’eccezione, Riccardo Fogli, pietra miliare della musica italiana, frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 e vincitore nel 1982 del 32º Festival di Sanremo con “Storie di tutti i giorni”. È in questi giorni in radio “Maledetto l’amore” (Playaudio/Azzurra Music), il suo nuovo inedito, scritto con Nicola Greco e Eustachio Zottoli, con gli arrangiamenti e la produzione artistica di Filadelfo Castro. Riccardo Fogli, che era tornato pochi mesi fa con la nuova versione di “Mondo” e a seguire l’inedito “La tenerezza 93” dopo vent’anni dal precedente inedito, dichiara: “Io sono il cantante dell’amore, dagli anni ‘60 con i Pooh e per il resto della mia vita: amori folli, fughe, pentimenti e ritorni. In una notte d’insonnia e solitudine ho pensato a quanto l’amore sappia fare male. Perché l’amore, per chi ci crede come me, quando finisce e tradisce è come il morso di un cane fedele”.

Il concerto è a ingresso libero, i posti sono limitati nel rispetto delle norme anti-Covid. Apertura cancelli: ore 04:30. Orario di inizio: ore 05:30. È obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale anche durante lo spettacolo.