Privacy on the road: a Rimini la festa dedicata alla protezione dei dati personali

| 10:32 - 30 Luglio 2021

Si chiama “Privacy on the road” la prima festa dedicata alla protezione dei dati personali che si terrà sulla Piazza sull’acqua sabato 31 luglio. L’evento organizzato e promosso all’Associazione “”Protezione diritti e libertà privacy” si struttura in diverse azioni ludico formative gratuite, rivolte a un pubblico di ogni età che si svolgeranno a partire dalle 16,30 in poi .



Tra queste azioni c’è anche il momento formativo denominato “Social Education”, realizzato dalla Polizia Locale di Rimini, organizzato nel contesto del gioco intitolato “Caccia ad un nuovo tesoro: i tuoi dati”. Un momento in cui sarà spiegato agli studenti delle scuole medie e superiori - con la collaborazione della Dott.ssa Diana Vannini, Psicologa e Psicoterapeuta - l’uso responsabile e sicuro dei social media; riconoscere rischi e insidie del web e valorizzare un corretto uso della comunicazione social. Interagendo e coinvolgendo i giovani partecipanti alla caccia al dato, gli agenti della municipale affronteranno tanti argomenti attuali e di grande impatto quali l’utilizzo delle chat, come comunicare sul web, le regole di netiquette previste dalla rete ecc.



Successivamente sono previsti - nel corso del pomeriggio e della serata - altri momenti come l’AperiPrivacy delle ore 18,30, lo spettacolo “Rimini Valley” alle 21 e il concerto live “Strange Fruit, Rock/blues & Pop band” previsto per le ore 22,30. Eventi differenti ma con il comune obiettivo di promuovere e sensibilizzare su tematiche importanti e di grande attualità quali la protezione dei dati, l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e tutto ciò che riguarda il mondo digitale.



Iscrizione e partecipazione gratuita tramite prenotazione su

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-privacy-on-the-road-161060256563

Per informazioni:

Tel. 0541-1798438 - Cell. 347-5244264 Mail: segreteria@associazionedirittiprivacy.it Sito: www.associazionedirittiprivacy.it