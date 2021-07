Ludopatia e rapporti familiari, a Pesaro si gira il corto "I giochi del destino"

Attualità

Pesaro

| 10:04 - 30 Luglio 2021

Cast al , foto Ballante.

Sono iniziate a Fano e Pesaro, da circa una settimana e termineranno la prossima, le riprese del cortometraggio "I giochi del destino", scritto e diretto da Rita Giancola. È una commedia sentimentale la cui storia ruota attorno a Leonardo, un bambino di 10 anni che si sente piu grande della sua età e che, come tutti i bambini, vorrebbe una famiglia formata da due genitori.

Andrea, suo padre è assente e con una dipendenza dal gioco che, malgrado gli procuri sofferenza e problemi con gli strozzini, gli ha impedito di vivere la gioia della paternità. Sua madre è una giovane e bellissima mamma che si è sempre dedicata a suo figlio con l'aiuto della madre (Beatrice) e di suo padre (Vittorio). Giulia, rimasta legata al suo primo grande amore, mette al primo posto l'educazione di suo figlio. Durante un colloquio con il Preside della scuola, accadrà qualcosa che metterà in allerta tutti: Leonardo è sparito! Nella estenuante ricerca di Leonardo entrerà in gioco il destino. In 20 minuti di film si sfiorano tematiche importanti: la ludopatia e le figure genitoriali.

Leonardo vuole conoscere suo padre, Andrea che invece ha rinunciato ad essere padre per colpa di una dipendenza. La vita purtroppo separa, ma per fortuna i giochi del destino possono ridare la speranza ad ogni bambino che ha il diritto di vivere una infanzia e adolescenza felice.

Il film è stato girato nelle Marche e precisamente a Pesaro, Fano e Fossombrone con un cast di attori talentuosi provenienti dall'Italia e dall'estero.



Cast: Melissa Mill, Giancarlo Guastalla, Marco Macauda, Antonella Splendore, Manrico Caldari, Daniele Lo Savio, Maria Lorenzetti, Akiro Orosco Salvatierra, Lilia Ciubuc e il piccolo grande attore Riccardo Marrozzini e Noah Orosco Salvatierra un altro piccolo grande attore.

Fotografo di scena Amato Ballante.

La produzione Rg Production ringrazia Ugo Valsecchi e Rosario Ruppino della Cooperativa Radiotaxi di Pesaro e l'Avv. Alessandra Conti per la cortese concessione del suo studio.

Ballante