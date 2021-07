Sport

Rimini

| 09:01 - 30 Luglio 2021

Federico Cuccato.

Il Rimini Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore di ruolo difensore centrale Federico Cuccato (189 cm – 82 kg), nato a Monselice (PD) il 28/04/1998.

Cuccato vine descritto come un difensore arcigno, che tra le caratteristiche principali annovera il colpo di testa e l’esplosività. Arriva in riviera dopo aver indossato le maglie di Abano, Matelica (nella stagione in cui Maniera era il ds), Delta Porto Tolle e Arzignano.