Rimini Calcio, a sorpresa si è dimesso il dg Antonello Sammarco

19:12 - 29 Luglio 2021

A destra Antonello Sammarco assiem al ds Andrea Maniero, il mister Marco Gaburro ed Alfredo Rota al suo fianco.

A sorpresa il direttore generale Antonello Sammarco ha lasciato il Rimini Calcio "dopo una stagione di intensa attività, di grande passione sul campo e dietro la scrivania" come recita il comunicato del club biancorosso."Il presidente Alfredo Rota e tutto lo staff societario ringraziano Antonello Sammarco per la professionalità dimostrata e gli augurano le migliori fortune".

La decsiione ufficialmente è stata presa per inderogabili motivi di lavoro. Qualche motivo di tensione si era colta nei giorni scorsi nella composizione degli staff del settore giovanile di cui non fanno più parte rispetto alla scorsa stagione Giordano Cinquetti e Mirko Palazzi, poi tutto è rientrato e Sammarco era pienamente operativo. Adesso le dimissioni a sorpresa dell'uomo più vicino e fidato per il presidente Rota tra l'altro in vacanza fuori Rimini e pure lui a quanto pare colto in contropiede.

"E' la pura verità - spiega Sammarco - nessun retroscena e vi prego di credermi. Non riesco a conciliare più il mio lavoro con quello di direttore generale del club e visto che la stagione sta per partire e c'è bisogno di programmare bene, è meglio che possa farlo qualcun altro - spiega Sammarco - Resto molto legato a Rota da sentimenti di amicizia e stima così come al ds Andrea Maniero. Resto a disposizione dell'amico Alfredo per qualsiasi necessità". Per il momento Sammarco si chiama fuori da tutto, anche da eventuali incarichi meno impegnativi.