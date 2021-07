Calcio Promozione, Giorgio Screpis di nuovo in pista: è il ds del Gambettola

Sport

18:13 - 29 Luglio 2021

Giorgio Screpis con Mauro Antonoioli ai tempi di Ravenna (Foto Davide Bagnolini).

Dopo un periodo lontano dai riflettori ritorna alla ribalta Giorgio Screpis, in passato protagonista nelle vesti dirigenziai a Bellaria prima e a Ravenna poi. Riparte dalla Promozione, con la squadra del Gambettola – “il club da dove sono partito con Augusto Patrignani, attuale il numero uno del Cesena: lì ho vinto due campionati”, sottolinea con orgoglio. Sarà direttore sportivo e direttore generale del club ora nelle mani di ambiziosi imprenditori locali. Il programma - biennale - è approdare in Eccellenza. Si proverà già da questa stagione anche se gli avversari aggerriti non mancano come Cervia e Misano. La campagna acquisti promette bene. Sono arrivati gli attaccanti Bernacci e Radoi (ex Cesena e Santarcangelo), Ambrogetti (ex Ravenna), il figlio di Pino Lorenzo. Il tecnico è Federico Freschi. “Ho scelto il cuore – esclama Screpis – è una sfida con me stesso. Il progetto mi è piaciuto subito, vogliamo lottare per il vertice e toglierci delle soddisfazioni”. Quello che ci vuole, insomma, per Giorgio Screpis il cui nome nel recente passato è stato accostato a diverse piazze.