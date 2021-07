Coronavirus, l'aggiornamento: +493 casi ma nessun decesso. Si alza l'età media

Attualità

Emilia Romagna

17:04 - 29 Luglio 2021



Sono 493 i nuovi casi di persone infette da nuovo coronavirus in Emilia-Romagna su 21 mila 737 tamponi eseguiti, con un'incidenza pari al 2,3%; 78 invece i guariti accertati. Questo porta i malati effettivi a quota 6035 (+415), con il 96,8 per cento a casa per sintomi lievi o assenti. Non si registrano nuovi decessi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (invariati rispetto ieri), 183 quelli negli altri reparti Covid (+14). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 32,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 82 nuovi casi, seguita da Bologna (68) e Ferrara (66). Poi Rimini (62), Reggio Emilia (59), Piacenza (41), Cesena (31). Quindi Ravenna (26), Parma (25), Forlì (20) e infine il Circondario Imolese (13 nuovi casi).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, con 4 milioni 953 mila 289 dosi somministrate e 2 milioni 239 mila 764 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

