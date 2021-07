Venerdì sera Torre Pedrera si veste di drag per il Different night show

Eventi

Rimini

| 16:59 - 29 Luglio 2021

Foto da internet.



Artisti en travesti provenienti da tutta Italia e dagli Usa e la comicità brillante di Amedeo Visconti condiranno la serata offerta dal comitato turistico La Different Night più divertente, colorata e spassosa di Romagna arriva domani, venerdì 30 luglio a partire dalle ore 21 a Torre Pedrera.

Sarà una serata diversa per gente speciale quella che attenderà il pubblico e i turisti ospiti presso la piazzetta del Bagno 65 dove andrà in scena un formidabile quartetto di drag queen provenienti da ogni dove: Ledy Miscel direttamente dalle sfilate del Carnevale di Venezia, Mabèl Wiss giovanissima e bellissima performer cresciuta nei più prestigiosi locali della Rambla di Barcellona, Maruska Starr, regina delle serate più glam di Roma, conduttrice al rinomato Gay Village della capitale, cantante e negli ultimi anni giurata nella trasmissione All together now di Canale 5, fino ad arrivare direttamente nel Michigan (Usa) terra d’origine della giunonica Gwendollyn. A condurre la serata, promossa dal Comitato Turistico di Torre Pedrera, sarà lo showman, presentatore e comico Amedeo Visconti da oltre trent’anni sulle scene più importanti e rinomate d’Italia, garanzia di divertimento, leggerezza e qualità.



Different Night, prodotto e ideato da Ciri Ceccarini, è un format di qualità, dal successo garantito da dieci anni di successi, durante i quali lo spettacolo è andato in scena nei club più prestigiosi d’Italia, ospitando i più grandi artisti en travesti, maghi, illusionisti, cabarettisti di livello. La serata di domani, tra la piazza, la spiaggia e il mare luccicante di Torre Pedrera, sarà il nuovo capitolo di una storia di successo. Impossibile mancare.