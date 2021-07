Fermato durante un normale controllo, su di lui una condanna di 3 anni: arrestato 35enne

Cronaca

Rimini

| 16:48 - 29 Luglio 2021



Mercoledì notte alle 01.50, una volante della questura di Rimini ha effettuato una serie di controlli in viale Vespucci, fermando anche un 35enne turco che dopo un primo controllo all'apparenza ordinario è stato arrestato, dal momento che su di lui pendeva un cattura. Il fermato è risultato essere ricercato per un provvedimento di carcerazione confermato in data 08 luglio da autorità estere, perché giudicato colpevole del reato di minacce in concorso: dovrà scontare una pena di3 anni. Il soggetto è stato accompagnato in questura per il fotosegnalamento e successivamente tradotto presso la locale casa circondariale.