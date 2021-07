Eventi

La spiaggia di Bellaria.



Venerdì 30 luglio, in occasione del weekend della Notte Rosa, Bellaria Igea Marina ripropone la tradizionale cena sulla spiaggia bellariese “La Gradisca”. Un evento diffuso lungo tutto il litorale di Bellaria Igea Marina voluto dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu che, rilanciando anche per quest’anno il gradito appuntamento, hanno dato la possibilità alle strutture alberghiere e agli stabilimenti balneari di organizzare cene o aperitivi direttamente in riva al mare. La cena de “La Gradisca” regala così una magica atmosfera in stile felliniano con vari punti ristoro sulla spiaggia e la possibilità di gustare buon cibo romagnolo direttamente con i piedi sulla sabbia, all’interno della suggestiva cornice serale del mare.

"Siamo felici di poter confermare questo conviviale evento gradito sia agli operatori che ai turisti e residenti", dichiara Brunoangelo Galli, assessore al Turismo di Bellaria, "un incontro conviviale ma allo stesso tempo assolutamente sicuro: aspetto non trascurabile in questi tempi". Aggiunge Paolo Borghesi, presidente di fondazione Verdeblu: "L’incontro tra pubblico e privato è sempre auspicabile e Verdeblu è proprio la sintesi di un rapporto costruttivo tra l’amministrazione, le categorie economiche ed i singoli operatori. Pertanto mettersi al servizio di questi ultimi per uno snellimento burocratico e una semplificazione nello svolgere alcuni eventi come quello di “La Gradisca” è proprio nello scopo della Fondazione. Il nostro impegno in questa occasione è svolto quindi con piacere, nella speranza che porti tanto divertimento, sempre in sicurezza".