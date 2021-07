Rimini Calcio, arriva il centrocampista 2002 Lorenzo Isaia

Sport

Rimini

| 15:33 - 29 Luglio 2021

Lorenzo Isaia.

Un altro under per la rosa del Rimini da fuori regione. Si tratta del centrocampista Lorenzo Isaia (180 cm – 70 kg), nato a Roma il 30/04/2002. La società nel comunicato lo descrive come dinamico e disciplinato tatticamente, dottato di una buona dose di temperamento. Può ricoprire i ruoli di centrale e mezzala. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Carbonia (serie D), disputando 32 partite, in arrivo dalla Roma Under 18 (via Lodigiani) con la quale però non ha avuto l’occasione di mettersi in mostra soprattutto a causa dello stop dei campionati arrivato contestualmente poco dopo il suo passaggio nel club giallorosso. Isaia si giocherà il posto in uno dei posto di di centrocampo con Mattia Aprea, uno dei pochissimi superstiti dei baby biancorossi della scorsa stagione.