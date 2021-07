Baseball, San Marino: doppia sfida di puole scudetto a Macerata

Sport

C’è l’Hotsand Macerata sulla strada del San Marino Baseball per questo penultimo turno di Poule Scudetto. I marchigiani hanno fatto lo sgambetto a Nettuno nel turno precedente, proprio come Godo con San Marino, e sono cliente tutt’altro che semplice da affrontare. Entrambe le partite si giocano a Macerata: domani, venerdì 30, alle ore 20. Dopodomani, sabato 31, alle 20.30.

Doriano Bindi, come affronterete queste due sfide?

“La classifica la conosciamo, siamo a +2 su Nettuno con lo scontro diretto all’ultima, ma dobbiamo scendere in campo per vincere e basta. Abbiamo il destino nelle nostre mani e sappiamo che con tre vittorie nelle ultime quattro partite saremo sicuramente in finale scudetto. Dipende da noi”

Quali sono i punti di forza dell’Hotsand secondo il tuo punto di vista?

“Macerata è una squadra che batte (nella seconda fase Batista è a 409 e Baro a 333) e hanno due stranieri sul monte di lancio che possono mettere in difficoltà parecchie squadre (il partente è Aliangel Lopez). Anche per quanto riguarda gli italiani stanno facendo bene: Gabriele Quattrini sta lanciando una buona stagione”

Cambierà qualcosa per quanto riguarda lo schieramento sammarinese?

“I partenti saranno Nicola Garbella e Centeno, per il resto vedremo con l’andamento delle partite. Siamo pronti”