Basket C Silver, Titans: Gusepeppe Altavilla rinforza il reparto dei piccoli

Sport

Repubblica San Marino

| 14:37 - 29 Luglio 2021

Giuseppe Altavilla.

La Pallacanestro Titano è lieta di annunciare l’arrivo, per la stagione 2021-2022, di Giuseppe Altavilla, playmaker classe 1997 (24 anni il prossimo 4 agosto) che va ad arricchire il reparto esterni della truppa di coach Porcarelli.

Altavilla, cresciuto nel settore giovanile di Brindisi, è ad Ostuni in C Silver da fresco maggiorenne e poi (2016-2017) è in Romagna, ai Crabs, dove gioca nelle giovanili (DNG) e in Serie B. Nell’annata successiva è in A2 a Montegranaro, poi incrocia i destini dei Titans giocando in C Silver a Fermignano. Lì è il miglior realizzatore di squadra e tra i primi cinque del campionato. Nel 2019/2020 si trasferisce a Bergamo e gioca nel Seriana Basket, in C Silver.

Giuseppe Altavilla, benvenuto a San Marino. Come sono nati i contatti che hanno portato al tuo arrivo?

“Conosco Simone Porcarelli dai tempi dei Crabs. Siamo rimasti in contatto e quest’anno, essendo iscritto all’università a Urbino, si è materializzata la possibilità di essere qui. Ho colto al volo l’offerta e mi fa molto piacere far parte dei Titans”

Come ti descriveresti ai tuoi nuovi tifosi?

“Come uno che ci mette il cuore e che in campo è un gran rompiscatole che vuole sempre vincere. Mi piace l’agonismo e lo spirito di spogliatoio, mi diverto nella battaglia”

Quali sono i propositi per il prossimo campionato?

“Sicuramente innanzitutto tornare a giocare, questa rimarrà l’esperienza più bella. Poi so che la squadra si sta formando e da parte mia farò il massimo per dare il miglior contributo possibile. L’idea è competere per i primi posti, non vedo l’ora di cominciare”.