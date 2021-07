Turismo in Valmarecchia, un sondaggio per scoprire cosa ne pensano gli ospiti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:15 - 29 Luglio 2021

Una veduta della Valmarecchia.



L’esperienza di chi visita la Valmarecchia raccolta attraverso un sondaggio da sottoporre ai clienti delle strutture ricettive. Le valutazioni che emergeranno andranno a comporre una ricerca per una tesi di laurea di una studentessa dell'università di Bologna (campus di Rimini) iscritta al corso di Economia e Management del Turismo e sarà utilizzata per migliorare la destinazione e arricchire il soggiorno dei futuri ospiti.



“Abbiamo raccolto con favore l’invito di UniRimini di sostenere presso tutte le nostre strutture ricettive questa ricerca – afferma l’assessore al turismo Emanuele Zangoli – sia per aiutare gli studenti in procinto di completare il percorso della propria tesi di laurea, sia per conoscere le valutazioni e il livello di soddisfazione sui servizi offerti ai turisti che soggiornano presso i nostri hotel e presso tutte le altre strutture ricettive, in un’ottica di miglioramento generale. Questa ricerca, che rafforza il nostro rapporto con l’università e in particolare con il campus di Rimini, permetterà di comprendere meglio i motivi che hanno portato i visitatori a scoprire la Valmarecchia, il mezzo di trasporto utilizzato, le attività svolte durante il soggiorno, il livello di soddisfazione espresso sulla struttura ricettiva e tanti altri elementi relativi alla permanenza sul nostro territorio”.



L’assessorato al Turismo invita pertanto tutte le strutture ricettive ad aderire all’iniziativa proponendo a tutti i loro ospiti di compilare il questionario, rigorosamente anonimo, realizzato unicamente su piattaforma online.